LIVEBLOG IRAN. Meerdere Amerikaanse tankvliegtuigen opgestegen in Qatar, IRAN SLUIT LUCHTRUIM
Het gaat vanavond gebeuren
Het wordt tijd en het gaat vanavond gebeuren. Een Amerikaanse aanval op Iran met als einddoel het omver werpen van het regime van de dood. Er gebeurt momenteel veel: er zijn zojuist zeker zes tankvliegtuigen opgestegen van de Amerikaanse luchtmachtbasis Al-Udeid in Qatar. ZES, zes keer de Boeing KC-135 Stratotanker. Mogelijk evacuatievluchten, omdat Al-Udeid (net als bij de Amerikaanse aanval op de nucleaire faciliteiten afgelopen juni) het voornaamste doelwit zal zijn van een Iraanse tegenaanval. Irans ideologische aartsvijand Israël heeft de schuilkelders alvast open gegooid, schepen mijden Iraanse havens en gaan voor de kust voor anker, Polen en Italië hebben hun burgers nog opgeroepen snel te vertrekken nu het nog kan: alle signalen wijzen erop dat Donald Trump vanavond een eerste beuk gaat uitdelen aan het regime van de haat. Israël heeft Iran alvast gewaarschuwd all-in te gaan, mocht het een Iraanse wraakaanval om de oren krijgen. Spannend. We volgen. F5. Later meer.
Update 21:07 - Trump, ondertussen: "We have been told that the killing in Iran is stopping, it has stopped. There is no plan for executions. I have been told that, we will find out about it."
Update 21:17 - Britse ambassade in Teheran gesloten
Update 21:31 - Veel reuring over wat Trump zojuist zei over dat het moorden in Iran is gestopt, en dat de executies zijn uitgesteld. Het lijkt er in ieder geval inderdaad op dat de executie van Erfan Soltani is afgeblazen. Correspondent Paraic O'Brien van Channel4: "Just spoken to relatives of Erfan Soltani, the 26yr old protestor, due to be executed today in Iran. They told us the execution has been postponed."
Update 21:41 - Niet alleen wij snappen er niks meer van, ook in de Verenigde Staten zelf snappen ze er niks meer van. Laurence Norman van de WSJ: "Utter confusion, uncertainty about what's going on now with Iran among various senior diplomats."
Update 21:46 - Meer van de persconferentie op dit moment van Trump. Een journalist vraagt: "Does this mean military action against Iran is now off the table?" Trump antwoordt: "We’re going to watch and see how the process unfolds. But we were given a very good—very good—statement by people who are aware of what’s going on." Samenvattend: alles wijst op Amerikaans ingrijpen in Iran, tot Trump ineens dingen gaat roepen dat het in Iran weer koek en ei is, en nu is iedereen in verwarring
Update 22:01 - Maar ook: "Trump kept talking about "diplomacy" and "we will know in 2 weeks" before the US attacked Iran's nuclear facilities in June. I wouldn't read too much into Trump's seemingly more lenient remarks at the press event."
Update 22:30 - Qatar Airways knalt de vluchten tussen Doha en Teheran eruit
Update 22:40 - In Basra, Irak, vlakbij de grens met Iran, horen ze gevechtsvliegtuigen
Update 22:41 - Minister van Buitenlandse Zaken van Iran zegt tegen Fox News dat-ie alles onder controle heeft
Update 22:43 - Okee nu toch weer veel ontwikkelingen: het VK zet een waarschuwing op de hele regio, Telegramkanalen in Iran beginnen oorlogstaal uit te slaan en het luchtruim in Irak wordt vrijgemaakt. Veel vliegtuigen ook in de wacht ('holding pattern') voor de grens van Iran - ook het luchtruim van Iran gaat dicht
Update 22:59 - Berichten over 'explosies in Teheran' lijken voorbarig (en worden weer verwijderd op Twitter), maar het broeit en lijkt straks alsnog los te gaan. Luchtruim van zowel Iran (het doel) als Irak (de aanvliegroute) wordt as we speak geleegd
Update 23:05 - En bij het Pentagon worden pizza's besteld - PIZZA REPORT!
Update 23:11 - Die vlucht van Seoul naar Dubai, die voor de grens met Iran aan het rondcirkelen was, is 'm gepeerd. De andere kant op. Ook andere vluchten cirkelen nog rond, of wijken uit
Update 23:23 - NOTAM. LUCHTRUIM IRAN GESLOTEN. Geldig voor de komende twee uur
Update 23:44 - JET ACTIVITY boven Irak. Jet als in gevechtsvliegtuig, niet Jet van Nieuwkerk
Update 23:49 - Oost-Irak nu
Update 00:02 - 'A fairly reliable Iraqi source is reporting: "Warplanes in Iraqi airspace from North to South now'."
