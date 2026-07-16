Daar gaan we dan. Rijkswaterstaat, de waterschappen en alle andere waterhoofden van ons land spreken vanaf nu officieel van een FEITELIJK WATERTEKORT. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgeschaald naar droogteniveau 2, wat betekent dat er harde keuzes gemaakt gaan worden over wie er wel en geen water mogen gebruiken en waar water moet worden ingezet om dingen als VERZILTING VAN DE BODEM te voorkomen. Die droogte duurt nog wel ff, dus het wachten is op opschaling naar droogteniveau 3, waarbij er sprake is van een daadwerkelijke CRISIS. Drinkwater is vooralsnog niet in gevaar en we kunnen nog 10 jaar poepen, maar voor de zekerheid raden we toch aan om vooral bier te drinken en enkel nog te douchen in groepen van vijf of meer personen. Zin in NATTIGHEID nu.