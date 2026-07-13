Nederland waterland. Dat ligt niet alleen ontzettend lekker in het gehoor, het ís ook nog eens zo. MAAR VOOR HOELANG NOG? Al tijden wordt gewaarschuwd voor grote watertekorten en zelfs De T. zucht, maar nu brengt Nieuwsuur ons een waarschuwing rechtstreeks van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, die stelt dat we waterwise zo'n beetje teruggaan naar het jaar 1976 (toen Joop den Uyl nog kraanbeheerder was). We zitten pas een paar dagen in fase 1: dreigend watertekort, maar fase 2: feitelijk watertekort ligt al op de loer. Dat raakt in de eerste plaats scheepvaart en boeren, alleen op een gegeven moment komt ook de burger in de zee van ellende terecht, zeker met die eeuwigdurende hittegolf waar we in zitten. En ja, mogen we dan straks nog wel dweilen? Plantjes water geven? De was doen in een teil? Kan er dan nog muntjesloos gedoucht of moeten we de zweetgeur van Jeroen van sales op kantoor gaan gedogen? Dat worden onsmakelijke toestanden in Nederland. Gelukkig kunnen we in plaats van drinkwater nog altijd aan het bier (toch geldt ook hier: hoelang nog?), verder ziet het er allemaal bepaald niet positief uit.