Dienstmededeling. Na het overvolle stroomnet en de schrikbarend lage gasvoorraad, is ook ons laatste zekerheidje in het leven in gevaar. Vitens, bekend van het verkopen van water en daarnaast vertellen dat iedereen moet kappen met het gebruiken daarvan ('Hoe durft u te douchen' en 'Lik eens uw bord af') waarschuwt dat het allemaal maar net lukt met de watervoorziening. We moeten er maar rekening mee gaan houden dat er 'ook wel eens nee verkocht wordt' als we de kraan open draaien. Lees: We gaan bij dezen waterrantsoenering soft launchen. Heerlijk, straks hebben we slechts een kwartier per dag water uit de kraan. Dan mogen we onze door de overheid geleverde jerrycan van 750ml vullen om de rest van de dag, in noodgevallen, ook nog te kunnen drinken (maximaal 2 jerrycans per huishouden). Alle kamerplanten gaan dood. In persconferenties horen we dat we voorlopig de afwas met watervrije hygiënedoekjes moeten doen. Daar zijn er weliswaar te weinig van, maar gelukkig heeft de minister net een loods van die krengen uit China op de kop getikt bij ene Sywert. Of leg de borden en het bestek na de (gortdroge) maaltijd gewoon weer in de kast, u heeft alles toch blinkend schoon afgelikt dus je ziet het niet. Misschien, heel misschien, mogen we zelfs, zij het 30 seconden maximaal, douchen met een muntje.