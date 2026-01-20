Vergeet het klimaat. Vergeet de asielcrisis. Vergeet het technisch beleid van Feyenoord, Ajax en/of NAC. Nederland staat aan de vooravond van een ECHTE VERSCHRIKKELIJKE RAMP. "Naar verwachting stroomt binnen tien jaar ongeveer een derde van het huidig gemeentelijk personeel uit vanwege pensioen, terwijl het moeizaam blijft om die vacatures op te vullen." En wat dan, vragen wij u, wat dan? Wie gaat er dan formulier 63B invullen? Nou? Wie gaat er dan aan de mensen vragen om de pasfoto opnieuw te nemen omdat er de schaduw niet binnen richtlijn 43C valt? Wie controleert er of de terrasverordening wordt nageleefd? Wie? Wie? Wie? De kaboutertjes zeker? Dit land staat aan de vooravond van de grote kladderadatsj als er niet heul gauw een Deltalpan Gemeenteambtenaren komt. Aan de slag!