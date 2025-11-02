achtergrond

Hallo Nederland. Hou een sop met HAMSTEREN

Want we hebben nog een IJsselmeer achter de hand...

Als het goed is zitten er enterokokken in uw darmen. Van die schattige zwartwitte bolletjes die u er vervolgens uitschijt, ff door- en/of vlakspoelen en dan zitten die kokkies in het riool, waarop Vitens ermee aan de slag gaat. In Utrecht ging dat mis & daarom komt er bij 125.000 mensen poepwater uit de kraan. Iedereen massaal in paniek naar de massasuper om massaal water in te slaan. Want met deze energieprijzen is water halen kennelijk goedkoperder alsdan drie minuten water koken. Met als gevolg dat mensen die niet kunnen koken - daklozen, gehandicapten, hoogbejaarden, Johan Derksen - de pineut zijn. En daarom was er vandaag de oproep OM VOORAL NIET TE GAAN HAMSTEREN, STELLETJE ASO'S, HEBBEN JULLIE DAN NIETS GELEERD VAN DE KERONA? "Laten we de rust behouden", aldus een woordvoerder. En die woordvoerder was dan weer niet van Vitens, Gemeente Utrecht, Driehoek, Veiligheidsregio, Ministerie van Volksgezondheid en/of CRISIS.NL, maar - heel grappig - van Albert Heijn.

@Pritt Stift | 02-11-25 | 20:01 | 65 reacties

