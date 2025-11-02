Hallo Nederland. Hou een sop met HAMSTEREN
Want we hebben nog een IJsselmeer achter de hand...
Als het goed is zitten er enterokokken in uw darmen. Van die schattige zwartwitte bolletjes die u er vervolgens uitschijt, ff door- en/of vlakspoelen en dan zitten die kokkies in het riool, waarop Vitens ermee aan de slag gaat. In Utrecht ging dat mis & daarom komt er bij 125.000 mensen poepwater uit de kraan. Iedereen massaal in paniek naar de massasuper om massaal water in te slaan. Want met deze energieprijzen is water halen kennelijk goedkoperder alsdan drie minuten water koken. Met als gevolg dat mensen die niet kunnen koken - daklozen, gehandicapten, hoogbejaarden, Johan Derksen - de pineut zijn. En daarom was er vandaag de oproep OM VOORAL NIET TE GAAN HAMSTEREN, STELLETJE ASO'S, HEBBEN JULLIE DAN NIETS GELEERD VAN DE KERONA? "Laten we de rust behouden", aldus een woordvoerder. En die woordvoerder was dan weer niet van Vitens, Gemeente Utrecht, Driehoek, Veiligheidsregio, Ministerie van Volksgezondheid en/of CRISIS.NL, maar - heel grappig - van Albert Heijn.
TERUGBRENGEN BRO
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bassiehof – Extinction Rebellion bestormt stadsbestuur Utrecht, VVD doet niets
Waar blijft de aangifte tegen de hoofdverdachte
Probleemwolf Bram wordt afgeknald
Nederland weer van ons
GOH. Syriërs ontploffen in gezicht Sharon Dijksma
ha, lekker makkelijk topic in DRIE PLAATJES
Utrecht wint gouden medaille bij '2025 EU Capitals of Inclusion and Diversity Awards'
Tegenstand ziet alle kleuren van de regenboog
Regenboograadslid Pepijn Zwanenberg vindt PvdA veel te rechts, rooft zetel van GroenLinks
Een persoon een persoon, een woord een woord
Islamitische megafestatie 'Ramadan Expo' in de Jaarbeurs uiteraard weer vol enge haatbaarden
Hallo allemaal wat leuk dat jullie zijn binnengekomen via gate D66