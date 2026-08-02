Yesilgöz en Boekholt-O'Sullivan delen LAATSTE PLAATS op ranglijst vertrouwenscijfers kabinet
Zelfs Sjoerdsma scoort hoger
Een flinke meevaller voor Sjoerd Sjoerdsma. De D66-minister is dan misschien niet zo populair, hij is met zijn 3,7 nog altijd net iets minder impopulair dan Dilan Yesilgöz en Elanor Boekholt-O'Sullivan, die met een score van 3,6 de laatste plaats delen op de door Eelcho
Martens America Heinen (4,8) """gewonnen"""" editie van Ranking The Ministers, georganiseerd door Maurice de Hond.
(Overig peilingnieuws: de minderheidscoalitie staat inmiddels op MIN NEGENTIEN zetels, JA21 én FvD én PVV én D66 op 18, PRO de "grootste" met 24).
Boekholt-O'Sullivan kon zelf haar plannen over de voorrang voor statushouders niet uitleggen, loog over douchemuntjes, loog over het liegen over douchemuntjes en besloot na een paar maandjes ministerschap dat het misschien toch een keer tijd was voor debattraining. Dilan Yesilgöz staat vooral heel veel op foto's met militairen en is verder druk aan het twitteren over andere zaken dan Defensie, zodat de mensen in het land niet kunnen gaan denken dat Ruben Brekelmans of Vincent Karremans of toch Eelco Heinen eigenlijk de leider van de VVD is. Nou ja, gefeliciteerd allemaal en nog wel het meest gefeliciteerd voor klokkenluider Victor van Wulfen, die in zijn zaak met zowel Yesilgöz als Boekholt-O'Sullivan te maken heeft. Dat zal vertrouwen geven zeg. De voorkeuren per coalitiepartij na de breek.
Groetjes!
VIDEO. Minister Boekholt-O'Sullivan geeft GEEN ANTWOORD op de vraag waarom statushouders nog altijd voorrang krijgen boven Nederlanders op de wachtlijst voor een sociale huurwoning pic.twitter.com/eIjuE4nkKP— GeenStijl (@geenstijl) March 24, 2026
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Peilings! D66 Daalt Door
Raar hoor, dat mensen niet op partijen stemmen waar ze het niet mee eens zijn, hoe kan dat toch
PEILINGS. DNA komt binnen op 3 zetels, JA21 GROTER dan VVD en CDA
Coalitie wint wel gewoon zeteltje t.o.v vorige peiling
BlueSky is hyperlinkse hel, brede politieke spreiding op X
Maurice de Hond heeft de weledele BlueSky-fluisteraar van de Volkskrant heel verdrietig gemaakt
PEILEN! PRO op -1, JA21 en FVD op 16 (!)
PRO levert in t.o.v. vorige peiling, JA21 en Forum zijn aan het rammen
[LIVEBLOG IRAN HIER]
D66-minister LOOG in The Guardian, gebruikte nooit douchemuntjes in Afghanistan
Dat is: tamelijk Boekholt-O’Sullig