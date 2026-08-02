Een flinke meevaller voor Sjoerd Sjoerdsma. De D66-minister is dan misschien niet zo populair, hij is met zijn 3,7 nog altijd net iets minder impopulair dan Dilan Yesilgöz en Elanor Boekholt-O'Sullivan, die met een score van 3,6 de laatste plaats delen op de door Eelcho Martens America Heinen (4,8) """gewonnen"""" editie van Ranking The Ministers, georganiseerd door Maurice de Hond.

(Overig peilingnieuws: de minderheidscoalitie staat inmiddels op MIN NEGENTIEN zetels, JA21 én FvD én PVV én D66 op 18, PRO de "grootste" met 24).

Boekholt-O'Sullivan kon zelf haar plannen over de voorrang voor statushouders niet uitleggen, loog over douchemuntjes, loog over het liegen over douchemuntjes en besloot na een paar maandjes ministerschap dat het misschien toch een keer tijd was voor debattraining. Dilan Yesilgöz staat vooral heel veel op foto's met militairen en is verder druk aan het twitteren over andere zaken dan Defensie, zodat de mensen in het land niet kunnen gaan denken dat Ruben Brekelmans of Vincent Karremans of toch Eelco Heinen eigenlijk de leider van de VVD is. Nou ja, gefeliciteerd allemaal en nog wel het meest gefeliciteerd voor klokkenluider Victor van Wulfen, die in zijn zaak met zowel Yesilgöz als Boekholt-O'Sullivan te maken heeft. Dat zal vertrouwen geven zeg. De voorkeuren per coalitiepartij na de breek.