Boekholt-O'Sullivan zet wéér STREEP door plan Mona Keijzer: 'Gemeenten niet gedwongen bewoning vakantiehuisjes te legaliseren'
Bij aanvang van het zomerreces, als vakantiehuisjes gewild zijn... TOEVAL??
Slecht nieuws voor mensen die dachten legaal te kunnen wonen in hun vakantiehuisje: dat ziet het kabinet-Jetten niet zitten. Door het plan om gemeenten te dwingen tot het legaliseren van permanente bewoning van vakantiehuisjes van de vorige woonminister Mona Keijzer, wordt een dikke vette streep gezet door de huidige woonminister Boekholt-O'Sullivan, bekend van strepen zetten door Keijzers plannen. Het goede nieuws: in principe mogen de bewoners er wel blijven wonen, maar daar gaan de gemeenten, die liever af willen van deze praktijk, dus over. Wie toch weg moet krijgt 'een redelijke termijn' om een nieuwe woning te vinden. Tja, en dan mag je het met je kaplaarzen uitzoeken op de doodzieke woningmarkt. Onderwijl werkt Boekholt-O'Sullivan hard aan zichzelf en aan oplossingen voor de wooncrisis: "Minister Eleanor Boekholt-O’Sullivan werkt nu aan regels waardoor vakantieparken kunnen worden omgevormd tot reguliere woonwijken, als gemeenten dat willen. Kijk aan, zo hebben de vakantiehuisbewoners in ieder geval de zekerheid van die aloude D66-belofte dat er aan de slag wordt gegaan. Ditmaal met tien nieuwe
steden vakantieparken woonwijken.
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