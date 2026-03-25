U gaat nooit geloven wat er nooit gebeurd is in een datsja in Rusland een militair kamp in Afghanistan: daar werden heel nadrukkelijk géén dagelijkse douche- en telefoonmuntjes uitgedeeld aan soldaten, in weerwil van wat minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O'Sullivan over haar diensttijd beweerde in The Guardian. "Toen ik in Afghanistan was, kreeg je een muntje voor een douche en een muntje om naar huis te bellen," jokte ze. "En als het muntje op was, maar je je haar nog niet had gewassen, had je pech, want dan was het water op. Ik zeg niet dat we hier ook muntjes moeten gebruiken, maar als je samenleeft als een gemeenschap, moet je afspraken maken, want de voorraad is niet onbeperkt." Maar de Volkskrant beet even door en daar blijkt helemaal niets van te kloppen. Boekholt wil overigens alleen schriftelijk vragen hierover beantwoorden, en weigert "aan de telefoon komen" voor tekst en uitleg, maar goed, misschien zijn de muntjes op, weten wij veel. Een botte leugen over schaarste, ingestoken als persoonlijke anekdote uit een roemrijk militair verleden, en dat allemaal om er beleid bij de massa in te masseren waar die massa helemaal niet op zit te wachten.

Gadverdamme, wat een ontiegelijke pedaalemmer ben je dan.