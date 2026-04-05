Tijdens de campagne voor de, door D66 gewonnen, Tweede Kamerverkiezingen zei Rob Jetten dat zijn partij strenger zou worden op migratie en stond hij voor een grote Nederlandse vlag campagne te voeren. Na de verkiezingen bleek dat D66 gewoon nog steeds tegen strengere asielwetten is, en zagen we die Nederlandse vlag ook nergens meer. Maar kijk nou. De vlag: is terug. Achter Jan Paternotte, die als een soort Noord-Koreaanse nieuwslezeres de kijkertjes (in de vorige editie stond ie nog een beetje ongemakkelijk voor een sneu hangend exemplaar) voor een scherm met een enorme Nederlandse (en Europese) vlag gaat vertellen wat D66 allemaal voor het Nederlandse volk gedaan heeft. En hee, dat is niet zoveel, dus dat past makkelijk in 66 seconden.