Echte problemen in het onderwijs zijn op: kabinet wil dat hbo-studenten kunnen promoveren

Het werd tijd

FOTO (ANP) - Wetenschapper in gesprek met hbo'er

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Dus wij ons nog afvragen wat dat nou was, 'heerlijk werken op dossiers die er toen doen', door de bewindsvrouwen van D66. Maar het is dit dus. Terwijl in Nederland universiteiten openlijk racistische en ideologisch dichtgetikte vacatures plaatsen, de jeugd niet meer kan schrijven en rekenen, religekkies met belastinggeld religekte prediken en de inspectie wordt geadviseerd maar een toontje lager te zingen omdat het zielig voor leraren is als hun school 'zeer zwak' wordt genoemd, wil het kabinet het mogelijk maken dat ook hbo-studenten na het behalen van een hbo-master een hbo-promotietraject kunnen beginnen. Alsof er niet juist veel te veel universteitsstudenten de titel 'doctor' opgeplakt krijgen (wij noemen een doctor Sid Lukkassen, een doctor Harry Pettit, een doctor Laurens Buijs en een doctor Oetker). Geef anders gewoon meteen Nathalie van Berkel een Diploma Van De Universiteit Des Levens, verlaag alle standaarden net zo lang totdat iedereen eroverheen kan vallen en dan komt het vanzelf goed met onze kenniseconomie.

Tags: hbo, promoveren, d66, rianne letschert
@Ronaldo | 30-03-26 | 12:00 | 243 reacties

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

