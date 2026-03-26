[LIVEBLOG IRAN HIER]

Ze zeggen weleens dat de film het boek niet kan overtreffen, maar juist bij Harry Potter, bekend van JK Rowling, zijn de meningen daarover zeer verdeeld. Maar kan de serie de films overtreffen? Nou, dat moeten we natuurlijk nog zien, afgaande op de net verschenen trailer denken we: NEE. Want de films zijn goud. Door de unieke, perfecte casting, door de minimale veranderingen aan de cast waarmee een generatie opgroeide, door beelden die op Netflix het netvlies staan gebrand, door het feit dat de boeken recht werd gedaan, door de toverwereld met toverwoorden, tovenaars en tovenarij die we geloofden en door de magische muziek van John Williams die de films extra glans gaf en die zelfs Hans Zimmer niet kan overtreffen. Tijd voor een serie dachten ze daarom bij HBO, want van entertainment uitmelken is nog nooit iets slechter geworden behalve alles. In de trailer is te zien dat er complete scènes simpelweg zijn gekopieerd, maar dan lelijker, ziellozer, donkerder, ongemakkelijker en AI-achtiger. Wat wil je ook als progressieve diversiteitsgedachten de zaak overnemen. Dan heeft Severus Sneep van kleur de toverstok in handen (over rechte toverstokken gesproken, volg Ali B. hier) en moeten nieuwe koppies de woorden uitspreken die zo verknocht zijn aan de oude koppies. Voelt ontzettend gekunsteld en 'off'. Zoals alles in de trailer. Derhalve zijn de reacties niet mals, wel leuk. Hieronder een selectie. Avada Kedavra dan maar.