Kijk aan, ineens is daar iets concreets over de Straat van Hormuz. Volgens Trump laat Iran acht grote schepen vol olie (onder Pakistaanse vlag) door (en later nog twee) en volgens Trump is dat een 'cadeautje' om te laten zien dat ze bereid zijn echt te onderhandelen. Die schepen hebben we verder nog niet gezien en de ervaring leert dat Iran alles wat Trump erover zegt gaat ontkennen. De ervaring leert ook dat het geroeptoeter uit Teheran iets vaker bezijden de waarheid is dan het geroeptoeter uit Washington. Of en in welke mate er ondertussen onderhandeld wordt (of tijd wordt gerekt tot het uitdelen van een 'massive blow') is ook nog vaag, maar we zitten nog anderhalve dag in het door Trump aangekondigde vijfdaagse uitstel van de bombardementen op energiecentrales in Iran, dus die mist zal voorlopig nog niet optrekken. Israël deelt ondertussen volop klappen uit in Libanon, maar incasseert ook. In Nahariya zijn vanmiddag bij een raketaanval van Hezbollah een dode en elf gewonden gevallen. IDF-stafchef Eyal Zamir zou ondertussen intern ernstige zorgen hebben geuit over een naderend tekort aan mankracht waarbij de capaciteit van het leger zou kunnen instorten. Klinkt niet fraai, maar het lijkt tot nu toe redelijk prima te gaan voor Israël. OK dan: We gaan weer situatiemonitorend de avond in.

Update 18:37 - Getalletje. Israël zou sinds het begin van de oorlog 750 Hezbollah-lieden hebben uitgeschakeld in Libanon. IDF meldt terloops ook weer de dood van een Hezbollah-commandant. Rip!

Update 18:43 - Op de tankerradar van Bloomberg geen teken van acht schepen die door de Hormuz zijn gevaren of daartoe aanstalte maken, maar mogelijk hebben de schepen hun radar uitgezet.

Update 18:57 - Beelden van lanceerplatformen en raketopslagen in Kermanshah en Dezful (Iran) die door Israël worden opgeblazen.

Update 19:15 - Israël heeft de focus van de operaties in Iran aangepast, aldus Wall Street Journal. Waar eerst het doel was om het regime tot wankelen te brengen, probeert de IDF nu zoveel mogelijk Irans militaire slagkracht uit te schakelen voordat de oorlog eindigt. Huge if true!

Update 20:00 - Bellingcat zegt dat het Amerikaanse mijnen heeft geïdentificeerd in Iran. Die zouden mogelijk worden gedropt om lanceervoertuigen op te blazen.

Update 21:03 - Plaatje! Een 45 jaar oude Israeli Air Force F-15C Baz met wat bommetjes.