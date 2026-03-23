Belanghebbend nieuws krijgt een eigen topic: de meest stabiele persoon van de internationale betrekkingen (Donald Trump) heeft via sociale media zojuist medegedeeld dat Amerika de komende vijf dagen géén aanvallen meer zal uitvoeren op Iraanse energiecentrales. Letterlijk: "I HAVE INSTRUCTED THE DEPARTMENT OF WAR TO POSTPONE ANY AND ALL MILITARY STRIKES AGAINST IRANIAN POWER PLANTS AND ENERGY INFRASTRUCTURE FOR A FIVE DAY PERIOD." Volgens Trump is dat het gevolg van 'zeer goede en constructieve gesprekken' tussen Amerika en Iran. Die gesprekken zullen doorgaan, maar dat betekent niet per se een einde aan de oorlog (sowieso is niet duidelijk of andere aanvallen wel doorgaan, en wat het precies betekent voor Israëlische aanvallen in de regio). Wel is het mogelijk een eerste stap richting de-escalatie. En een eerste stap in de juiste richting voor uw portemonnee, want de oliemarkt reageert vrijwel direct. Wat een tijden. Later meer.

Update 12:35 - Volgens Iraanse staatsmedia zijn er helemaal geen gesprekken geweest en is Trump gewoon BANG voor Iraanse wraakraketten.

Update 12:38 - Dit bericht van Trump is mogelijk een vervolg op zijn eerdere dreigement (in onze nacht van zaterdag op zondag) dat Iran binnen 48 uur de Straat van Hormuz moet opengooien, omdat er anders iets zou zwaaien. Of die Straat daadwerkelijk open(er) gaat zullen we in de komende dagen merken.

Update 12:49 - En nog meer ontkenning uit het Iraanse kamp, via staatsmedium FARS: "Er is geen direct contact met Trump en ook niet via bemiddelaars. Trump trok zich terug nadat hij hoorde dat onze doelen alle energiecentrales in West-Azië zouden zijn."

Update 12:53 - En in de kantlijn van de internationale betrekkingen: Rob Jetten, die eigenlijk Rob Arnoldus Adrianus Jetten heet, mag even kletsen met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo.

Update 13:06 - Daar is een reactie van de IDF: de Israëlische luchtmacht begint een 'uitgebreide golf aanvallen' gericht op de infrastructuur van het Iraanse regime in Teheran