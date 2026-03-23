Nu we in de vierde week van de oorlog zitten is de grote vraag: is het de laatste week? De Amerikanen hebben telkens gezegd dat Operation Epic Fury zo'n vier tot zes weken zou duren, dus deze week krijgen we vast een indruk van hoe nauwkeurig die schatting is. Wat we ook gaan zien is of Trump het alleen bij dreigen houdt waar het gaat om aanvallen op de Iraanse energiecentrales als de Straat van Hormuz niet binnen 48 uur geopend wordt. In reactie op zijn ultimatum van gisteren werd in Iraanse staatsmedia juist weer gedreigd de hele regio in duisternis te storten als die energiecentrales worden geraakt en herhaalde de Iraanse MinBuza Araghchi dat de Straat van Hormuz eigenlijk helemaal niet dicht is joh. Dat leidde overigens ook nog tot het ontslag van Trump op Iraans bevel. Enfin, een hoop gedreig dus.

Afgelopen zaterdag bleef het echter niet bij dreigen toen Israël de zwaarste klappen sinds het begin van de oorlog te verduren kreeg. Bij Iraanse ballistische raketaanvallen op de steden Arad en Dimona vielen toen bijna 200 gewonden. Ook vannacht werd Israël weer geraakt door clustermunitie van het Iraanse islamitische regime. Daarbij vielen geen gevonden vielen maar werd wel veel schade aangericht. Ondertussen begon Israël met een nieuwe golf grootschalige luchtaanvallen op Teheran en wordt tevens nog altijd doorgevochten tegen Hezbollah aan het andere front.

De Amerikanen dan. Die tonen op hun beurt het resultaat van een bezoekje aan de Iraanse Qom-fabriek waar onderdelen voor drones worden geproduceerd. Een ex-fabriek inmiddels, zoals te zien is. Ontwikkelingen en oplopende spanningen die voor Trump aanleiding waren er maar weer eens een moraaltje tegenaan te gooien op zijn Truth: "PEACE THROUGH STRENGTH, TO PUT IT MILDLY!!!"

En met die bombshell gaan we weer live.

Update 08:29 - Libanese media melden dat de IDF brug over de Litani-rivier heeft aangevallen. De IDF probeert Hezbollah zodoende inderdaad te hinderen bij het vervoer van wapens naar Zuid-Libanon. Maar Israël heeft de brugsloop nog niet opgeëist.

Update 08:42 - In een podcast (HIER volledig te bekijken) van Iran International (gericht op de Iraanse diaspora en anti-regime) spreekt de Israëlische Amir Avivi, CEO van het Israel Defense and Security Forum, dat de Israëlische regering adviseert over veiligheidsaangelegenheden, over een mogelijke opstand van de Iraanse bevolking: "It’s a matter of weeks until the US and Israel will assess that this regime is weak enough. And then there will be a call to the Iranian people to go to the streets and take over the country. And when they will do that,” he added, “above their heads, there will be Israeli drones and American capabilities defending them from the air — and any attempt to hit the Iranian people will be met by an attack."

Update 08:47 - Vanavond komt Israëls veiligheidskabinet bijeen om Trumps ultimatum te bespreken. Trump kennende kan er ook zomaar een verlenging in zitten.

Update 08:53 - Ook niet vergeten: de door het Iraanse regime opgelegde internetblackout duurt al 24 dagen... Met 552 uur is het een van de langste blackouts ooit geregistreerd in het land.

Update 09:03 - Ondertussen bericht van Nederlandse MinFin Heinen over de gevolgen van de oorlog voor ons: 'GEEN PANIEK'.

Update 09:09 - Aardig overzichtsplaatje van drie weken Operation Epic Fury HIER.

Update 09:14 - Nieuwe lading Iraanse ballistische raketten onderweg naar Israël, gaat vermoedelijk richting het zuiden.

Update 09:29 - De ballistische raketten zijn mogelijk op twee plaatsen in Israël ingeslagen, maar dat is nog niet helemaal duidelijk op het moment. In ieder geval (nog) geen meldingen van gewonden.

Update 09:42 - Altijd al een stuk van een neergekomen ballistische raket willen zien? HIER een foto.

Update 09:46 - Israëlische reddingswerkers hebben geen inslaglocaties gevonden na de eerdere raketaanval van Iran.

Update 09:58 - Beeld van een enorme explosie bij een munitiedepot in de omgeving van de stad Sirjan in Zuid-Iran.

Update 10:05 - Onderzoek van de IDF wijst uit dat de Israëlische soldaat die gisteren werd gedood in het noorden van het land tragisch genoeg is omgekomen door 'friendly fire' en niet door Hezbollah. De commandant van het Noordelijk Commando, generaal-majoor Rafi Milo verklaart: "Dit is een zeer moeilijke gebeurtenis. Ofer (Pushko) Moskowitz werd gedood door vuur van onze troepen tijdens een campagne die uitsluitend tot doel had burgers te beschermen."

Update 10:26 - POLITICO sprak een Aziatische diplomaat in Amerika die zegt dat Vietnam, Bangladesh en de Filipijnen over drie weken zonder olie zullen zitten. "Vietnam, Bangladesh and the Philippines will all run out of oil in three weeks, said a U.S.-based Asian diplomat. Prices in the region are already rising, and if the countries run out of fuel it will drag the macroeconomy and could lead to a recession, the diplomat said. 'ASEAN countries are losing trust in the U.S., especially under Trump,' said the person." Arm Azië!

Update 10:34 - Keir Starmer, druk dagje voor hem, zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat het VK een doelwit is van Iran, ondanks de twee raketten die richting de Brits-Amerikaanse basis Diego Garcia werden afgevuurd.

Update 10:48 - De Revolutionaire Garde heeft maar weer eens een filmpje gedeeld van een ondergrondse raketopslag. Tikkie AI erbij en klaar. Pochen dat die F-35 (zie Liveblog 41) is geraakt. Dit doen ze vaker trouwens: een jaar geleden zwaten ze ook spierballen te rollen

Update 11:19 - Ondertussen blijft de IDF ook actief in Gaza waar het leger een groepje Hamas-terroristen identificeerde en even later van een truck blies. 'Dreiging weg'.

Update 11:42 - Voor wie meer wil horen van de man die het gezicht is van het Amerikaanse leger en ook nog eens een geweldige naam draagt, te weten admiraal Brad Cooper, HIER zijn interview met Iran International.

Update 11:47 - Heftig beeld uit Iran waar een man onder het puin vandaan wordt gehaald door reddingswerkers van de Rode Halve Maan in Teheran.

Update 12:03 - Categorie lekker leven in een islamitische dictatuur: in Iran zijn 68 mensen opgepakt omdat ze locaties filmden waar Israëlische of Amerikaanse raketten zijn ingeslagen.

Update 12:08 - Trump kondigt zojuist op Truth aan dat er de komende vijf dagen geen aanvallen zullen plaatsvinden op Iraanse energiecentrales. Voor de volledigheid: "I AM PLEASE TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST. BASED ON THE TENOR AND TONE OF THESE IN DEPTH, DETAILED, AND CONSTRUCTIVE CONVERSATIONS, WITCH WILL CONTINUE THROUGHOUT THE WEEK, I HAVE INSTRUCTED THE DEPARTMENT OF WAR TO POSTPONE ANY AND ALL MILITARY STRIKES AGAINST IRANIAN POWER PLANTS AND ENERGY INFRASTRUCTURE FOR A FIVE DAY PERIOD, SUBJECT TO THE SUCCESS OF THE ONGOING MEETINGS AND DISCUSSIONS." Huh, zomaar ineens wereldvrede? Olieprijzen omlaag? Art of the Deal? Peace through strength? Iedereen blij? Nou, van Israël hebben we vooralsnog niets gehoord, en laat het toevallig nou net Israël zijn geweest dat een eerdere aanval uitvoerde op Iraanse energie-infrastructuur.

Update 12:20 - Olieprijs: OMLAAG.

Update 12:30 - WE GAAN VERDER IN EEN BREKEND NIEUW LIVEBLOG (47)