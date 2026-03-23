Ja kom nou. Gisteren las u op GeenStijl over de vacatures op de Erasmus Universiteit voor 'scholars of color', die op allerlei onderzoeksterreinen werkzaam mochten zijn, zolang ze maar een kleurtje hadden en er precies dezelfde ideologie als de afdeling op nahielden, namelijk een "Commitment to integrating progressive, antiracist and social justice resources and pedagogy in the classroom". Vandaag zegt de universiteit tegen de Telegraaf dat de vacaturetekst gaat worden aangepast.

"Dat de vacature ’een groep sollicitanten lijkt uit te sluiten’ was niet de bedoeling, laat de universiteit weten. „We willen juist iedereen uitnodigen om te solliciteren en geen enkele drempel opwerpen." De zin waarin de werving werd omschreven als een ’cluster hiring initiative for scholars of color’ kan mensen onbedoeld uitsluiten, aldus de universiteit."

Onbedoeld. Het staat er echt. Onbedoeld. Maar natuurlijk. Onbedoeld. Allemaal hoogopgeleide mensen die jaren met elkaar vergaderen over genderneutrale plees die dan opeens onbedoeld opschrijven dat een vacature alleen bedoeld is voor mensen van kleur. Oepsiewoepsie, heel gek, ineens stond het er, geen idee hoe dat kon gebeuren terwijl we net 342 workshops over het aantrekken van 'scholars of color' hadden georganiseerd, onbegrijpelijk, we bedoelden juist 'scholars of color but also scholars of whiteness', gewoon een vergissinkje. Dat was het enige hoor! Nou ja, bijna het enige.

"„Daarnaast bevatten enkele andere zinnen woorden die als uitsluitend zouden kunnen worden opgevat, zoals de kwalificatie ’progressive’.” Daarom wordt de tekst aangepast, aldus de universiteit.""

En dat is het. Glas, plas, ras. De opstellers van de tekst blijven werkzaam aan de universiteit, de idioterie woekert voort, maar wat wil je ook van een tent waar BIJ1-ideoloog en totale gek Willem Schinkel hoogleraar is. Overigens is de baas van de Erasmus Universiteit D66-senator Annelien Bredenoord, een soort halve gare marketingmuts. Joehoe Rob Jetten. Wij weten nog wel iets waar je op kunt bezuinigen.