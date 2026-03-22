WERK! Erasmus Universiteit heeft twee vacatures voor sociologen, niet beschikbaar voor blanken
Slegs vir kleurlinge
Slecht nieuws voor Harry Pettit, de bekende socioloog die sinds kort weer op zoek is naar een nieuwe baan. Twee nieuwe vacatures voor sociologen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn namelijk alleen open voor "scholars of color". Uiteraard verbindt de universiteit dit criterium niet aan een functie van een hoogleraar, maar worden er jonge blanke wetenschappers benadeeld ten koste van collega's die rest van hun werkzame leven (terecht) het stigma van officieel vastgelegde diversity hire moeten dragen.
Je specialisatie maakt in Rotterdam niet zoveel uit, als je maar een kleurtje hebt. "We define “Social Inequalities” broadly, and scholars from a wide variety of specializations are encouraged to apply." Nou ja, zolang de kandidaten er wel de juiste mening op nahouden, want diversiteit van opinies is natuurlijk niet de bedoeling in de academische gemeenschap. "Commitment to integrating progressive, antiracist and social justice resources and pedagogy in the classroom is an essential component of both positions. The ideal applicants will demonstrate a strong commitment to teaching that critically engages with systems of power, identity, and social change. We welcome scholars who foster respectful dialogue and practice inclusive teaching pedagogy both in the classroom and across the campus community." Verdomme jongens, wij hebben de ideale kandidaat, is Harry niet 1/8e Indiaan ofzo? De Erasmus Universiteit kreeg in 2024 455,5 miljoen euro van het Rijk.
UPDATE: Kamervragen JA21
Groeten aan: de Nederlandse belastingbetaler die deze gekkigheid mogelijk maakt
Draadje!
Een persoonlijke opinie n.a.v. nieuwe vacatures aan de @erasmusuni: diversiteitsquota op basis van ras/huidskleur zijn onwenselijk. Als onderdeel van een nieuw “cluster hiring initiative for scholars of color,” schrijft Erasmus nu vacatures uit op basis van huidskleur.— Esmé Bosma (@esme_bosma) March 22, 2026
