Ze zeggen weleens dat het probleem van AI is dat er enorme lappen tekst worden gegenereerd die helemaal niemand wil lezen, maar daar hebben ze bij de Erasmus Universiteit nu iets op bedacht: enorme lappen tekst die door mensen zijn geschreven, die ook helemaal niemand wil lezen. Maar soms moet je nu eenmaal dingen doen die je niet wilt, dus u moet zich ook even door DEZE TOTALE MARKETINGKOTS van Annelien Bredenoord heenwerken om te beseffen wat voor mensen (hoogleraar ethiek, oud-fractievoorzitter D66 in de Senaat, je zou zeggen: dat stelt iets voor) in dit land aan de touwtjes trekken. En als u dan dat gezwam over impact, engaged university, inclusiviteit (oh ja) en wederkerigheid, misschien een nieuwe slogan op de brug, maar misschien ook niet, open innovatienetwerken en storytelling heeft gelezen, dan komt u aan bij onderstaande alinea, die alles zegt. Want als je je marketingkots niet eens in een zin kunt samenvatten, dan is het dus niet alleen irritante marketingkots, maar ook nog hele slechte marketingkots. Heeft er iemand een teiltje? Nog meer ellende na de breek.