We laten de ballen even het werk doen:

"Voor het eerst wordt de helft van de universiteiten geleid door een vrouw. (...) De vrouwelijke opmars is te danken aan „toegenomen bewustzijn” dat het anders moet, zegt Margot Weijnen [v, red.], bestuurslid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de financier van de wetenschap. (...) Een belangrijk instrument hierin is de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die jaarlijks rapporteert over de man-vrouwverdeling in alle academische functies. Op basis daarvan maakten universiteiten afspraken over streefquota en deden vervolgens hun best die te halen."

Maar na die gewonnen slag die elke faculteit sociale wetenschappen reduceerde tot kweekschaaltje voor toxic femininity ongeacht geslacht, wordt nu opgeschaald naar ras.

"Nu voor vrouwen de lijn omhoog is ingezet, verschuift de aandacht naar andere groepen die minder vertegenwoordigd zijn in de top van de wetenschap. (...) Zo kunnen op de Erasmus Universiteit onderzoekers met een migratieachtergrond zich sinds vorig jaar aanmelden voor een ondersteuningsprogramma om promotie te maken.

Zij krijgen een jaar extra begeleiding en kunnen aanspraak maken op een bedrag van 10.000 euro dat besteed kan worden om het cv te versterken. Eerder was deze regeling alleen bestemd voor vrouwen, nu voor iedereen uit een „minderheidsgroep”. „Omdat we ook diversiteit in etniciteit en seksuele oriëntatie willen stimuleren”, zegt Erasmus-bestuursvoorzitter Annelien Bredenoord."