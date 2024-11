"D66 masterclass Amsterdam. Ik sprak over het pijnlijke antisemitisme, over de noodzaak fout gedrag consequent aan te pakken, over het niet over een kam moeten scheren van Marokkaanse Nederlanders en dat politici moeten werken aan een echte samen-leving."

Een samen-leving

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Nee, niemand