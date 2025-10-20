achtergrond

Dinsdag 28 oktober massale demonstratie tegen Radboud-docent Harry Pettit

Wij kunnen helaas niet dan

Radboud Universiteit Nijmegen, hoe lang blijven jullie nog wegkijken?

Een professor die Israëliërs ontmenselijkt, geweld goedpraat en racistische uitspraken doet,
en tóch mag blijven lesgeven?

🎓 Studenten voelen zich onveilig, maar de universiteit verschuilt zich achter “vrijheid van meningsuiting”.

Vrijheid van meningsuiting mag nooit een excuus zijn om haat en massamoord goed te praten.
Dit is niet alleen een probleem van woorden, dit is een probleem van morele stilte.

✊🏽 Wij eisen het onmiddellijke ontslag van docent Harry Pettit.
Onze onderwijsinstellingen moeten veilige, rechtvaardige en respectvolle plekken zijn,
niet broedplaatsen van haat en discriminatie.

🔥 Wij zwijgen niet.
We komen samen in actie tegen de normalisatie van anti-zionistische haat binnen het onderwijs.

📅 Dinsdag 28 oktober
🕒 15:00 uur
📍 Radboud Universiteit Nijmegen

Oh nee wacht!

Zie ook: dit topic

@Ronaldo | 20-10-25 | 16:50 | 241 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

