Dinsdag 28 oktober massale demonstratie tegen Radboud-docent Harry Pettit
Wij kunnen helaas niet dan
Radboud Universiteit Nijmegen, hoe lang blijven jullie nog wegkijken?
Een professor die Israëliërs ontmenselijkt, geweld goedpraat en racistische uitspraken doet,
en tóch mag blijven lesgeven?
🎓 Studenten voelen zich onveilig, maar de universiteit verschuilt zich achter “vrijheid van meningsuiting”.
Vrijheid van meningsuiting mag nooit een excuus zijn om haat en massamoord goed te praten.
Dit is niet alleen een probleem van woorden, dit is een probleem van morele stilte.
✊🏽 Wij eisen het onmiddellijke ontslag van docent Harry Pettit.
Onze onderwijsinstellingen moeten veilige, rechtvaardige en respectvolle plekken zijn,
niet broedplaatsen van haat en discriminatie.
🔥 Wij zwijgen niet.
We komen samen in actie tegen de normalisatie van anti-zionistische haat binnen het onderwijs.
📅 Dinsdag 28 oktober
🕒 15:00 uur
📍 Radboud Universiteit Nijmegen
2/ En ook de Federatie Islamitische Organisaties (FIO), Haagse moskeekoepel die boos wordt als je hun met islamisten associeert, associeert zichzelf weer met de pro-Hamas-activisten van PGNL en de Saadet Partij (Milli Görüs)-hardliners van AGD. pic.twitter.com/7CoJgErWoA— Carel Brendel (@CarelBrendel) October 20, 2025
Zie ook: dit topic
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)
Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie
Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober
Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?
D66-baas Erasmus Universiteit heeft zeven zinnen nodig om in één zin uit te leggen wat ze wil
Wat totale marketingcrack met een mens doet
Demonstratie Dolle Mina's Maastricht ontspoort, 'deelnemers ondergespuugd, aangerand, uitgescholden'
Nacht laat zich niet zonder slag of stoot opeisen
VIDEO. Extinction Rebellion verpest boottochtje Michael van Gerwen
Nu zijn ze: te ver gegaan
WETHOUDER Sonny Spek: I ❤️ Katwijk
Zo kan het: dus ook