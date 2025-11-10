achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Harry Pettit gestopt met Radboud Universiteit

Krijgt nog wel wat sjekels mee

Harry "gekkie" Pettit, de Radboud-docent die de NOS te pro-Israël vindt, die aangifte deed tegen onze eigen minister Moes, die totaal van de pot gerukte dingen twittert, die een Jodenhater is, de man tegen wie massaal wordt gedemonstreerd (nouja kon beter) en de man die 7 oktober viert, IS WEG. Althans, niet foetsie in het algemeen maar weggegenocideerd van de Radboud Universiteit, baken van magneten. De rabiate Israël- en Jodenhaat zijn uiteindelijk zelfs Van Huffelen & co teveel geworden en naar Harry's eigen zeggen heeft de uni hem erop gewezen dat zijn berichten op X, waarmee hij o.a. honger in Gaza genas, de gedragscode hadden geschonden. Tweets zoals deze en deze bijvoorbeeld. Kennelijk heeft hij nu een schikking getroffen zodat hij geen afstand hoeft te nemen van zijn genocidale taal maar gewoon kan vluchten voor de consequenties. Op naar een functie elders bij God weet welke droefenis van een instelling. Hij sluit zijn jankepistel af met de wetenschappelijke uitspraak 'fuck Israël', die symbool staat voor al zijn baanbrekende verrichtingen tijdens zijn academische carrière. Nou Harry, het is gezien en niet onopgemerkt gebleven dat je een totaalidioot bent.

Doei

Zijn wetenschappelijke prestaties

TL;DR: hij vindt het allemaal stom

Tags: harry pettit, gestopt, radboud universiteit
@Dorbeck | 10-11-25 | 11:22 | 308 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)

Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie

@Ronaldo | 17-10-25 | 09:35 | 355 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.