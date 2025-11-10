Harry Pettit gestopt met Radboud Universiteit
Krijgt nog wel wat sjekels mee
Announcement: following months of attempted repression of speech in relation to Palestine, I have agreed a settlement to leave Radboud University, and will take up a position at a new institution. See my full statement here. pic.twitter.com/XUgjsFJstJ— Harry Pettit 🇱🇧🇵🇸 (@HarrygPettit) November 10, 2025
Harry "gekkie" Pettit, de Radboud-docent die de NOS te pro-Israël vindt, die aangifte deed tegen onze eigen minister Moes, die totaal van de pot gerukte dingen twittert, die een Jodenhater is, de man tegen wie massaal wordt gedemonstreerd (nouja kon beter) en de man die 7 oktober viert, IS WEG. Althans, niet foetsie in het algemeen maar weggegenocideerd van de Radboud Universiteit, baken van magneten. De rabiate Israël- en Jodenhaat zijn uiteindelijk zelfs Van Huffelen & co teveel geworden en naar Harry's eigen zeggen heeft de uni hem erop gewezen dat zijn berichten op X, waarmee hij o.a. honger in Gaza genas, de gedragscode hadden geschonden. Tweets zoals deze en deze bijvoorbeeld. Kennelijk heeft hij nu een schikking getroffen zodat hij geen afstand hoeft te nemen van zijn genocidale taal maar gewoon kan vluchten voor de consequenties. Op naar een functie elders bij God weet welke droefenis van een instelling. Hij sluit zijn jankepistel af met de wetenschappelijke uitspraak 'fuck Israël', die symbool staat voor al zijn baanbrekende verrichtingen tijdens zijn academische carrière. Nou Harry, het is gezien en niet onopgemerkt gebleven dat je een totaalidioot bent.
Doei
Zijn wetenschappelijke prestaties
TL;DR: hij vindt het allemaal stom
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bassiehof - Handelen Hamer en Van Huffelen is slechte reclame voor PvdAGL en D66
Dat bewijzen Dieuwke Wynia en Harry Pettit
Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)
Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie
Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober
Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?
Audio. Krankzinnig telefoongesprek tussen Palliewappie en Radboud-bestuurder: 'Idiots'
"You are genuinely just a bunch of useless idiots."
Slim! Slopers Radboud Universiteit gaan vrijuit wegens dragen gezichtsbedekkende kleding
Okee en Harry Pettit was er niet
Radboud-haatsmurf Mohammed Khatib NIET WELKOM in Nederland
Ksssst scheer je weg vlegel