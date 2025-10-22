Misschien wel het meest perverse fenomeen dat de Nederlandse academie in tijden voortgebracht heeft. Zo'n overgecommitteerde, buitenlandse agitator die niet eens Nederlands spreekt en er maar mee weg blijft komen. En deed onlangs nog aangifte tegen ONZE minister Gouke Moes van Onderwijs ook - wegens een uitspraak (!). Onderstaand een greep uit het verzamelde werk van de 'sociaal geograaf', maar het komt steevast neer op: '7 oktober was terecht en er moet afgemaakt worden wat Hamas gestart is', 'Sinwar was een held' (nu dus verwijderd), 'Hamas verdient publieke steun', en 'terrorisme tegen joodse burgers buiten Israël is begrijpelijk gevolg'.

Vanochtend bleek dat 113 studenten, hoogleraren, medewerkers en oud-studenten van de Radboud Universiteit ook vinden dat het wel echt lang genoeg geduurd heeft nu, en roepen de Radboud Universiteit in een open brief op aangifte te doen tegen de 'docent'.

De Telegraaf schrijft: "De brief is ondertekend door veertig personen met naam en door 73 anonieme personen (bekend bij de redactie). Tot de ondertekenaars behoort de gerenommeerde hoogleraar astrodeeltjesfysica Heino Falcke. Een andere hoogleraar die publiekelijk heeft ondertekend is Nico Sommerdijk (Bone Chemistry). (...) In de open brief wijzen de auteurs erop dat de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) onlangs stelde dat uitlatingen van Harry Pettit ’nauwelijks anders kunnen worden gezien dan als een oproep tot geweld’. (...) In de open brief stellen de schrijvers dat ’Joodse studenten zich niet langer veilig voelen’ op de universiteit. ’Ook studenten en medewerkers die zich inzetten voor een vreedzaam pro-Palestijns geluid ervaren dat Pettits gewelddadige retoriek hun ruimte voor constructieve dialoog ondermijnt’. (...) Daarom willen zij dat de universiteit aangifte doet tegen Pettit, zodat zijn uitspraken kunnen worden getoetst op strafbare feiten. Daarnaast moet de Engelse docent arbeidsrechtelijk aangepakt worden, vinden zij. ’De Radboud Universiteit mag geen plek zijn waar docenten ongestraft kunnen aanzetten tot geweld of terreur goedpraten onder het mom van academische vrijheid’."

Zet die man het land: uit.