Het lot van de Palestijnen is gruwelijk, helemaal niet gek om daar als universiteit eens bij stil te staan, maar wel tamelijk gestoord om dat te doen onder de bezielende leiding van iemand van Samidoun, in veel landen een terroristische organisatie, die op haar website onlangs nog uitvoerig de loftrompet stak over volleerd psychopaat Yahya Sinwar, en zijn 'briljante uitvoering' van het barbaarse bloedbad op 7 oktober. Dus ja, niet gek dat er een brief van studenten en medewerkers kwam met een sympathieke smeekbede deze organisatie en haar uitzaaiingen te weren. Reden voor de Radboud Universiteit om net zo lang te duiken tot het kabinet opstond: de haatprediker in kwestie is niet welkom in Nederlandje. Eind goed, al goed, zou je zeggen, tenzij je geen naïeve huisvrouw uit Middenbeemster bent, dan weet je wel beter. Er gaan strakjes om kwart over twaalf hordes studenten demonstreren ten gunste van deze Samidoun-knakker en alsof dat niet erg genoeg is zijn ze van plan hem vanaf 13:00 alsnog te laten spreken via livestream.

Leuk dat deze studenten zo begaan zijn met de vrijheid van meningsuiting, ietsje minder leuk dat het gepaard gaat met welig tierend antisemitisme.