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VIDEO. Jan Paternotte geconfronteerd met vluchtelingenstromen zónder PVV-schuld

Zelfs Gidi Markuszower treft deze keer geen blaam

Je kan veel zeggen van Jan Paternotte maar niet dat ie niet veel zegt. Dat leidt er soms toe dat hij de schuld van DE OORLOGEN IN DE WERELD in de schoenen schuift van de PVV en Gidi Markuszower. Door Tom Staal gevraagd of hij de PVV nou écht de schuld geeft van DE OORLOGEN IN DE WERELD, antwoordde hij zelfs: "Ja, absoluut." Geen woord te veel, maar dan heb je wel een boze PVV en een aangifte op je dak. Moest het ergste voor Paternotte nog komen, want vanochtend vond hij zich op een suffe bank recht tegenover Wieger Hemmer van de Ziekenomroep. En die ging ALL IN met een lijstje van herkomstlanden van vluchtelingen waar de PVV en zelfs Markuszower geen moer mee te maken hebben: Syrië, Iran, Jemen, Eritrea, Afghanistan en Turkije. Blijft er als geoefend politicus natuurlijk nog maar één laatste redmiddel over om toch de morele winnaar te worden: gewoon iets over 'DE PALESTIJNEN, DE PALESTIJNEN' roepen. Want die zijn hier natuurlijk wel door de PVV en Markuszower!

Toch nog maar even integraal

Tags: jan paternotte, pvv, gidi markuszower, gstv
@Dorbeck | 12-06-26 | 12:10 | 71 reacties

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