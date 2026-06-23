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GSTV. Beelden belangrijk Fortuyn-fragment gecensureerd door BNNVARA, minister (D66) pruttelt over 'context' en 'lading'

Leefde Marcel van Dam nog maar - nee wacht, leefde Pim Fortuyn nog maar

TEVENS STAMCAFÉ

In februari 1997 kruisten VARA-nerd Marcel van Dam en de politieke atoombom Pim Fortuyn de degens in het programma Het Lagerhuis. The rest is history: Van Dam gooide benzine op de maatschappelijke bermbrand door Fortuyn een 'minderwaardig mens' te noemen; een paar jaar later werd Fortuyn op klaarlichte dag overhoop geschoten. Bedankt he Marcel! Nu mocht, 24 jaar na de moord op Pim, het fragment van Het Lagerhuis niet worden uitgezonden bij Nieuws van de Dag, omdat BNNVARA dat blokkeerde. Kamerlid A. Nanninga van JA21 stelde daar maar eens wat vragen over en minister Letschert van D66 pruttelde wat (f)lauwe antwoorden over 'context' en 'lading'. Blijkbaar staat D66 niet voor transparantie en openheid, maar voor snoeiharde CENSUUR. Reden genoeg om Tom Staal maar eens op pad te sturen. Spoiler alert: het eindigt met: "Jezus, wat slecht." En het probleem meneer, dat blijft.

HUH van ons mag het fragment wel??

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Tags: tom staal, gstv, letschert, van dam, fortuyn
@Mosterd | 23-06-26 | 21:00 | 63 reacties

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