Ja gisteren noemden we dit nog een kleuterklas maar het is vandaag Neurodiversity Pride Day en wij zijn natuurlijk ook niet helemaal honderd, of zoals Geert Wilders zou zeggen KNETTERGEK. Wilders, die dondersgoed weet wat voor dag het is en zeer begaan is met zowel de neurodiverse gemeenschap als D66, raadt Jan Paternotte derhalve aan een goede psychiater te zoeken die hem wellicht van wat pilletjes kan voorzien. Afijn jarenlang iedereen de moeder trollen en dan nu aangifte tegen iemand doen die overduidelijk aan het trollen is; de Tweede Kamer is helegaar geen kleuterklas, het is een grote, vleesgeworden trollenfabriek, betaald door de Russen u.