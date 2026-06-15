Kijk Gidi en Jan liggen elkaar niet want de ene zat bij de PVV en de andere bij D66 en die vinden vaak heel iets anders van dingen. Jan en zijn vrienden zeggen vaak over Gidi en zijn vrienden dat ze stom zijn en hele grote dingen roepen die vaak overdreven of gemeen zijn en zo nu en dan overdreven gemeen. Maar ondertussen roepen Jan en zijn vrienden ook vaak dingen die overdreven of gemeen of overdreven gemeen zijn, zoals bijvoorbeeld dat Gidi en zijn vrienden verantwoordelijk zijn voor vluchtelingenstromen omdat ze oorlog steunen, ofzo. Dan zegt Gidi juf als Jan geen sorry zegt stap ik naar het schoolhoofd de rechter en dan komt Jan op televisie en iemand stelt een paar vragen en dan blijkt hij dus dingen te hebben gezegd die kort door de bocht zijn en niet bijster doordacht. Vervelend, want Jan klaagt juist altijd dat Gidi en zijn vrienden dingen zeggen die kort door de bocht zijn en niet bijster doordacht. Afijn Jan zegt geen sorry want hij heeft thuis geleerd dat je sorry moet menen anders heeft het geen waarde en bovendien roept Gidi ook altijd van alles en zegt die weleens sorry nee hè nou dan. Moet je net Gidi hebben die wacht een paar dagen en slaat Jan in elkaar in de fietsenkelder plaatst een postje op X waarin hij aankondigt dat hij aangifte gaat doen.

Stelletje kleuters.