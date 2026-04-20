Hoezee, wees blij, ALWEER een nieuwe partij erbij! Gidi Markuszower heeft er even op gebroed wat hij nou toch moest doen met Groep Markuszower, maar het wordt dus DNA. Waarin de D staat voor De (mooi want een lidwoord kun je er altijd wel bij gebruiken), de N voor Nederlandse (beter dan al die partijen die alleen maar voor de BUUTNLANDERS zijn) en de A voor Alliantie (schitterend want we houden van geallieerden). Het is net ff anders dan de Nieuwe Vrijheidsalliantie, de naam van de website die kort voor de breuk met Wilders door Markuszowers groepje was aangemaakt (en die nog gewoon bestaat). Misschien omdat het te veel leek op de Partij voor de Vrijheid, of omdat ze besloten dat ze toch niet zoveel met vrijheid hebben. Hoe dan ook heeft DNA alvast een politiek KANON binnenboord, namelijk RITA VERDONK. We voorzien uiteraard een megasucces. Wie weet kan hiermee wél realistisch-hardrechts beleid gerealiseerd worden in Nederland. Eindelijk! Nu écht!! Weedu trouwens wie DNA ook heel belangrijk vond?