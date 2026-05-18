Heel gek. Al decennia worden partijen intern geleid door kleine old-bobo-networks, die onderling afspreken wie er naar voren worden geschoven en met welke koers en welke (al dan niet haaks op de partijbeginselen staande) standpunten de verkiezingen zullen worden aangevlogen. Als laatste stap mag een hal gevuld met witharigen en een paar studenten die geen normale hobby kunnen vinden dan nog hun plasje over de zaken doen, maar niet voordat het bestuur uitlegt hoe er gestemd moet worden, tenminste als er rekening gehouden wordt met iets als het 'partijbelang'. Echt rigoureuze koerswijzigingen vanuit de leden, zoals toen het GroenLinks-PvdA-congres in 2023 ineens de monarchie verwierp, kan een partijleider altijd nog naast zich neerleggen met de smoes 'geen prioriteit'. Het was allemaal prima en zeker niet de zaak van de Kamer, tot er ineens een partij de grootste werd die niet zo'n interne structuur had, een partij die ook nog eens een stomme leider had die allemaal stomme dingen vond en deed in de ogen van de oppositie. Toen moest er een WET komen die het volk beschermt tegen stomme partijen zonder interne democratie, een wet die zulke partijen kan VERBIEDEN mee te doen aan verkiezingen. Over die initiatiefwet zegt de Raad van State nu: helemaal niet zo'n strak plan. Het zou bedoeld zijn om de democratie te beschermen en versterken, maar het ontbreekt aan een goede uitleg over HOE DAN. Verder is het uitsluiten van verkiezingsdeelname volgens de Raad een 'te verregaande beperking van het passief kiesrecht' en kan dat beter uit de wet worden geschrapt, maar als het wordt geschrapt kun je weer de vraag stellen of die hele wet dan überhaupt nog ergens op slaat. Een definitieve doodsteek voor de verplichte partijdemocratie, áls tenminste iedereen die tijdens de verkiezingen zo hard jankte over GEVAREN VOOR DE RECHTSSTAAT een beetje consequent is. Het lijkt bijna alsof het gewoon de taak van de kiezer is om partijen die niet functioneren af te straffen en het lijkt bijna alsof dat ook gewoon volop gebeurt.