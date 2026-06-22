Blokkeren, censureren, noem het zoals u wilt, feit is dat het gewraakte fragment uit het Lagerhuis, waarin VARA-coryfee Marcel van Dam Pim Fortuyn een 'minderwaardig mens' noemt, niet vrij mocht worden uitgezonden bij Nieuws van de Dag omdat BNNVARA dat als rechthebbende blokkeerde. Daar ontstond nogal wat ophef over, niet in de laatste plaats door de complete onzin die Raymond Mens erbij verkocht, en die ophef leidde weer tot Kamervragen. En die zijn nu beantwoord door minister Letschert van de partij van openheid en transparantie (D66). Die zal zoals het een D66'er betaamt natuurlijk wel pal voor openheid en transparantie staan. O nee, goh, toch niet! Omroepen mogen van haar rustig doorgaan met censureren, met bijvoorbeeld een beroep op privacy of op 'belangen van directbetrokkenen' (zomaar een directbetrokkene: Marcel van Dam). Ja is dat even mooi. Niks transparantie, niks openheid, maar pure CENSUUR. Uiteindelijk kwam BNNVARA, na de onstane ophef natuurlijk, alsnog met de beelden over de brug, alleen blijven die net als zoveel andere beelden naar goeddunken van de betreffende omroep gewoon op 'geblokkeerd' staan in het systeem. Vindt minister Letschert prima. En zo ziet u maar weer: het probleem, meneer, dat blijft.