Minister Letschert (D66) over blokkeren Fortuyn-Fragment door BNNVARA: 'Censureren moet kunnen'
Een buitengewoon minderwaardig antwoord
Mocht niet
Blokkeren, censureren, noem het zoals u wilt, feit is dat het gewraakte fragment uit het Lagerhuis, waarin VARA-coryfee Marcel van Dam Pim Fortuyn een 'minderwaardig mens' noemt, niet vrij mocht worden uitgezonden bij Nieuws van de Dag omdat BNNVARA dat als rechthebbende blokkeerde. Daar ontstond nogal wat ophef over, niet in de laatste plaats door de complete onzin die Raymond Mens erbij verkocht, en die ophef leidde weer tot Kamervragen. En die zijn nu beantwoord door minister Letschert van de partij van openheid en transparantie (D66). Die zal zoals het een D66'er betaamt natuurlijk wel pal voor openheid en transparantie staan. O nee, goh, toch niet! Omroepen mogen van haar rustig doorgaan met censureren, met bijvoorbeeld een beroep op privacy of op 'belangen van directbetrokkenen' (zomaar een directbetrokkene: Marcel van Dam). Ja is dat even mooi. Niks transparantie, niks openheid, maar pure CENSUUR. Uiteindelijk kwam BNNVARA, na de onstane ophef natuurlijk, alsnog met de beelden over de brug, alleen blijven die net als zoveel andere beelden naar goeddunken van de betreffende omroep gewoon op 'geblokkeerd' staan in het systeem. Vindt minister Letschert prima. En zo ziet u maar weer: het probleem, meneer, dat blijft.
Voor de volledigheid het antwoord van minister Letschert op de vraag of het ongewenst is dat dergelijke fragmenten op verzoek van wie dan ook niet meer mogen worden uitgezonden: "Omroepen beoordelen de verstrekking van fragmenten altijd per geval. BNNVARA geeft aan dat het fragment waar u naar verwijst destijds is geblokkeerd omdat het na de dood van Pim Fortuyn in 2002 een onbedoelde context en lading kreeg. Hierdoor kwamen de belangen en de veiligheid van de directbetrokkenen in het geding. Om deze reden is destijds besloten om het fragment te blokkeren en dat is zo gebleven. BNNVARA heeft naar aanleiding van persvragen over het fragment opnieuw naar de blokkade op de licentie gekeken en ziet hierin aanleiding om deze te heroverwegen. Reden hiervoor is de veranderde context waardoor de voornoemde redenen voor de blokkade niet meer van toepassing zijn."
Nogmaals het fragment, omdat het (wel van ons) mag
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