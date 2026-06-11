PVV Pekela splitst zich drie maanden na gewonnen verkiezingen af van landelijke partij om te kunnen samenwerken met de SP
Zon weer achter de wolken verdwenen in Pekela
Ja en wat hier verloren gaat is een monument, een zeer professionele lokale tak van de PVV, echt een pronkstuk. Broers Arthur en Roland van Dooren - beide niet oorspronkelijk afkomstig uit Pekela - wilden graag de politiek in, maar het bleek lang zo eenvoudig nog niet om naamsbekendheid te vergaren ("Als je hier komt wonen en niet uit de buurt komt, zijn Pekelders best gereserveerd. Ze willen eerst weten wie je bent en wat je komt doen. Deze omgeving heeft veel PVV-stemmers. Een lokale PVV-afdeling oprichten leek ons daarom een goede kans om in de raad te komen"). Sinds 2018 zitten ze dus in de gemeenteraad, zetels die ze sindsdien behielden dankzij totale campagnecult (zie ook dit ingezonden nieuwsbericht uit 2021). Afijn afgelopen maart wonnen die knakkers er vier, een coalitie met de SP lonkt, maar die muggenzifters hebben altijd wel wat te zeiken, over het gebrek aan interne democratie bijvoorbeeld. Nou, dan moet je net Arthur en Roland van Dooren hebben, die
staan voor hun idealen zijn het daar bij nader inzien roerend mee eens en splitsen zich prompt af van de landelijke partij. Interne democratie! Wat een goed idee zeg, dat ze daar zelf niet op gekomen zijn. Afijn, oprotten met het verstikkende juk van die PVV dus, maar niet gevreesd: "Wij zijn dezelfde mensen, met dezelfde betrokkenheid en dezelfde inzet voor onze dorpen zoals wij de afgelopen acht jaar hebben gedaan."
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