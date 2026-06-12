Kijk dit is nou óns kabinet, een kabinet dat we zo zijn gaan waarderen om de pogingen werkelijk helemaal NIETS uit te voeren. En nu bewijst het weer eens niet voor niets uitverkoren te zijn voor voor de loodzware opgave van het nietsdoen. Het kabinet-Jetten gaat namelijk NIET werken aan een nationaal verbod op wegwerpplastic, doet GEEN enkele moeite voor een statiegeldregeling op knijpzakjes voor drinken, zeep of wasmiddel en is bovendien HELEGAAR NIET NOOIT NEVER van plan aan de slag te gaan met een rookverbod op het strand (hoera). Allemaal te moeilijk qua handhaving en juridisch gedoe en zo. Gaan we mooi niet doen, schrijft Ikbensophie Hermans, misschien wel de beste nietsdoener in Den Haag. We willen het kabinet toch maar even van harte feliciteren met deze knappe alsook belangrijke prestatie. En ga zo door! We hopen dat ze hier buitengewoon bedreven in raken, want dan zal er alleen nog maar meer niets gebeuren. Zoals geen oplossing in de asielketen of zo. Heel goed gewerkt allemaal. Of nee, juist heel goed niet gewerkt allemaal.