Toch handig dat wij zo af en toe nog een beetje volgen wat er wordt geantwoord op Kamervragen naar aanleiding van berichten op GeenStijl.nl (zie ook dit antwoord, of dit antwoord, we wachten trouwens nog op deze en deze en deze en deze natuurlijk), want anders hadden wij nooit geweten wat minister Sophie Hermans er eigenlijk van vindt dat een Rotterdamse huisartsenpost op groot scherm een clip van het liedje Boom boom Tel Aviv (schijnt de inzending van de Trouw-redactie voor het ESF '27 te zijn, red.) heeft laten zien.

Dat vindt Sophie Hermans namelijk volkomen onacceptabel. Zo volkomen onacceptabel, dat ze maar liefst vier keer heeft opgeschreven dat ze het volkomen onacceptabel vindt. Dat is dus echt volkomen onacceptabel, op de schaal van onacceptabel. Maar! Er is ook een maar. Wij moeten namelijk toegeven dat er in tegenstelling tot de standaard onacceptabel-formulering van politici, Sophie Hermans ook laat weten dat er een soort van iets gedaan wordt.