Opvallende video uit Rotterdam op de bekende website Dumpert gisteravond, waar op een groot scherm boven een huisartsenpost in Rotterdam een clip lijkt te worden afgespeeld van het oudere nummer 'Boom Boom Tel Aviv'. Een liedje waarin bommen op Tel Aviv (zoals er vannacht vielen, VOLG LIVEBLOG HIER) worden gevierd, vanwege het Bijbelse principe oog om oog, tand om tand. Nou zult u misschien zeggen hoe kan dat nou, een huisartsenpost die zulke statements maakt, geweld toejuichen terwijl je de hippocratische eed hebt afgelegd, dat moet wel AI zijn, bel Peter Vandermeersch. Maar! Dit is niet zomaar een huisartsenpost, dit is de huisartsenpost Rotterdam Zuidplein, die in november 2023 al steun uitsprak voor de strijd tegen de 'holocaust' van het Palestijnse volk, before it was cool, zeg maar. Uitgebreid onderzoek van de GeenStijl OSINT redactie wijst uit dat op deze Reddit-foto een ander moment uit de clip (rond 2m18s) zichtbaar is, wat het aantal onafhankelijke bronnen voor de video op 2 brengt. Bovendien is op Google Maps het videoscherm nog niet te zien is, maar hangt op dezelfde locatie (in ieder geval vanaf augustus 2024) wel een groot spandoek met de Palestijnse vlag en het niet heel erg Palestijnse woord 'spoedpost'. Kan allemaal maar.