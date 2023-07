Het is niet aan de wetenschappen om waarde-oordelen te geven. Als een wetenschapper een waarde-oordeel geeft, dan doet-ie dat nietaar als mens áchter de wetenschapper. Dat mag, maar dan moet-ie niet beweren een wetenschappelijk oordeel te vellen. Wetenschappen dragen feiten aan, in dienst van een persoon of instantie die de waarde tevoren bepaalt.

Zo kunnen klimaatwetenschappers, op basis van feiten, beweren dat als we geen maatregelen nemen we er met z'n allen aangaan. Dan kunnen andere wetenschappers, tenminste als alles volgens de wetenschappelijke methode is gedaan, controleren of de feiten kloppen, of de gehanteerde methodes deugen en kunnen ze de eventuele experiomenten die gedaan zijn herhalen om te zien of zij tot dezelfde resultaten komen.

Maar het is niet aan de wetenschappen om ons te vertellen of het goed of fout is om er met z'n allen aan te gaan, het is niet aan de wetenschappen om ons op te leggen maatregelen te nemen, en het is zeker niet aan de wetenschap om ons te dwingen dit of dat te doen.

Een politicoloog kan als politicoloog geen uitspraak doen over de vraag of Kaag goed of slecht is voor het land. Hij kan enkel zeggen "dit is volgens ons de invloed van Kaag", en dan kan en mag een ander zien wat-ie mt die informatie doet, of die invloed goed of slecht is, gegeven een bepaalde norm, een bepaald stelsel van waarden.