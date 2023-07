Hij gaat weg

Deze zet hadden wij echt niet verwacht. Mark Rutte, die vrijdagavond nog zei dat hij genoeg energie had voor een nieuwe campagne, verlaat na de verkiezingen in november de politiek. Dat heeft hij zojuist aangekondigd voor het debat over het aftreden van zijn vierde, en dus laatste, kabinet. Daarmee is Rutte, meer dan twee jaar na het 1 april debat, alsnog gevallen over het 1 april debat. En over migratie. En over Groningen. En over Hawija. En over de dividendmemo. En over de onderste steen. En over het bonnetje van Teeven. En over de nieuwe bestuurscultuur. En, misschien wel vooral, en nog een keer, over de toeslagenaffaire. Dag Mark Rutte. En bedankt voor je beste besluit in 12 jaar.

UPDATE: Motie van wantrouwen gaat niet door (duh)

GeenPeil: De Nieuwe Premier? Wie moet Rutte opvolgen, bij de vvd en/of in het Torentje? Dilan Yesildinges

Eric van der Burg

Caroline van der Plas

Geert Wilders

Frenske Timmermans

Sigrid Kaag

Pieter Omtzigt

Renske Leijten

Martin Bosma



