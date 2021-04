Glas plas was. Alles moet zo blijven zoals het is. Als Rutte weg is ontstaat er een vacuum omdat elke mogelijke opvolger al tien jaar lang tot de poorten van de rechtbank vervolgd is en door het mediakartel kaltgestellt is. Er gaat niets veranderen en we gaan na wat fophef weer vier jaar lang een optocht van kaag-gezindten importeren en de burger verder naaien. Tot er niets meer over is dat het gekras van de luidsprekers op de toren en het zoeven van de wieken.