Kijk kijk kijk. Gisterenavond gespot door ANP-fotograaf Gerrit van Keulen tijdens een vrouwenvoetbalwedstrijd. Beetje hijgerig, maar toch de verloren zoon. Dossierkoning, redder des vaderlands, tegenwicht voor rechts-rechts, goei bestuur, bestaanszekerheid & langdurig afwezig. En terwijl Pieter Omtzigt 'geniet' van een voetbalwedstrijd schrijft De Telegraaf hedenochtend over zijn 'tijdelijke stap terug': "En het is, ook voor zijn partijgenoten, nog volstrekt onduidelijk óf, wanneer en in welke vorm de NSC-leider terugkeert in Den Haag. In zijn partij wordt rekening gehouden met een langere afwezigheid, ook nog op het partijcongres over ruim een maand." Politiek gaat het verder prima in dit land dus we horen het wel weer he! (Twente - Chelsea 1-3)