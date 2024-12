Ja daar is ie hoor. ONZE Mark Rutte uit HET kleine kikkerlandje aan de zee op het WERELDTONEEL met een ALARMERENDE toespraak over dat er meer centjes naar kogeltjes en geweertjes moeten, en wat minder naar strontvervelende NGO-minkukels die met hun creatieve collega's na zes maanden brainstrom een mokerirritante social media campagne uit hun duimen zuigen. En leedies en dzjentlmun, Mark Roette duzzent turn around the hot bray: "Ik zal eerlijk zijn: de veiligheidssituatie ziet er niet goed uit. Het is zonder twijfel de ergste in mijn leven. En ik vermoed ook in die van u." En u weet wat de Oude Grieken zeiden: si vis pacem, para bellum: ""Het gevaar komt met volle snelheid op ons af", zei de NAVO-chef. "Wij moeten niet de andere kant op kijken. We moeten het onder ogen zien: wat er in Oekraïne gebeurt kan hier ook gebeuren. We zullen niet veilig zijn in de toekomst, ongeacht de uitkomst van deze oorlog, tenzij we bereid zijn om gevaar aan te pakken.""