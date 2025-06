Si vis pacem, para Amalia bij de Krijgsmacht. Slecht nieuws voor Poetin, de ayatollahs, FC Taliban, Kim-Jong Un en al die andere klootviolen die het binnenkort aan de stok krijgen met 3,5% van ons BNP: prinses Amalia is toegelaten tot het werkstudentprogramma van Defensie, waar studenten worden opgeleid tot militair reservist. Dit is waar onze Kroonprinses haar hele leven naar heeft toegewerkt. Van koekhappen in Schubbekuttepolder tot feestjes met prins Andrew en die Noorse knakker, van ontbijtjes met Donald Trump tot diepte-interviews van Astrid Kersseboom: Amalia heeft de heetste vuren al gezien, dus de linie wordt voor haar een peuleschil. PANG PANG PRINSES!