Dinsdagmiddag 17.00 uur morsen we koffie op onze krant. Amalia gaat vanaf 1 januari 2025 de B-component onkostenvergoeding niet langer terugstorten. Dat komt neer op: € 1.509.000. Eerder had ze heel genereus besloten afstand te doen van dat bedrag 'zolang ze geen hoge kosten maakt vanuit haar functie als prinses'. Welnu, Amalia gaat door 'verrassende omstandigheden' toch een beroep doen op het lousy B-componentje, een bedrag waarvoor je in Amsterdam driehoog achter 12m2 in een feutenbunker huurt. Geniet ervan meid, koop er maar een mooie boodschappenveyron bij ofzo. In totaal peren we met z'n allen € 11.640.000 naar dat Koningshuis, waarvan € 1.840.000 voor sjoelkoningin Beatrix, die van die knaken de thermostaat lekker op 25 kan laten loeien. Kan haar het schelen!