Hierboven een foto van prinses Catherine, schijnbaar gemaakt door prins William en gepubliceerd op de socialkanalen van het Britse paar. Een plaatje waar we normaal gesproken niet langer dan 0,2 seconden naar zouden omkijken, omdat die gezinskiekjes van een familie die enkel bekend is om hun stamboom en niet om hun daden saaier zijn dan een stilleven van twee bakstenen. Maar zouden we dat wel doen, dan ontdekken we al gauw dat er flink is gefotosoept. Reden genoeg voor de grote internationale persbureaus om de plaat terug te trekken en een 'Mandatory kill' te eisen en koren op de molen van iedereen die het verdacht vindt dat Catherine sinds haar buikoperatie in januari niet meer in het openbaar is verschenen. De geruchtenmolen draait weer op volle toeren. Onderging ze stiekem een butt lift? Is ze bevallen van een roodharig kind van Harry? Doneerde ze een nier aan Charles in ruil voor de troon? Is ze ceremonieel geofferd om Charles' kanker te verjagen? Of toch gewoon zelf gevlucht voor die totaalidioten in die familie en heeft het paleis nu geen idee waar ze is, waardoor ze voorlopig wordt vervangen door een AI-versie van Kate die nog wat onafgewerkte eerste resultaten produceert? Hoe dan ook, ze houdt de kranten lekker gevuld en dat is tenslotte de enige functie die deze familie nog heeft.

UPDATE: Schuld van Kate die zelf met de digitale kwast wapperde.