DPG-onderdeel Story, voor al uw nieuws over Cornald Maas cum suis, is WOEST op Willem-Alexander, Maxima, Amalia en dat dozijn Annefleur Vakanie studievriendinnen dat nu TWEE MAANDEN lang in een afgelegen Griekse vakantievilla in een hangmat hangt, terwijl Nederland amper DE EINDJES AAN ELKAAR KAN KNOPEN, door dure energie, boodschappen, benzine, huizen en snacks. Andere koningshuizen in Europa vieren gewoon vakantie in EIGEN LAND EERST, en die van ons gaan steeds heen en weer naar de Pleeponnesos met een REGERINGSTOESTEL. Daarom moet er een royaal vakantieverblijf komen IN NEDERLAND. En dan niet Rottumeroog of de Vierde Maasvlakte. Maar gewoon tussen demense op Ameland, De Cocksdorp, Groote Keeten, Bakkum, Goeree-Overflakkee, Renesse en/of Zoutelande. Vinkeveense Plassen ook goed, maar dan wel met boothuis voor de Wajer. Roept u maar.