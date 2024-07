He he poeh poeh nou nou dat was even twee dagen keihard werken voor acht weken welverdiende verkansie! U dacht natuurlijk dat Schooffie gaat bikkelen maar die ligt allang aan Praia Formosa op de Azoren in de hangmat. Nu ook al vakantie: het zuiden (Limburg, Zeeland, Brabant & delen van Gelderland). Marjolein gaat lekker met de caravan naar Perpignan, ene Rob gaat maar weer eens naar Sri Lanka want daar is hij al een tijd niet geweest, Geert vouwt z'n heerlijke lijf maar weer eens in het vliegtuig voor het jaarlijkse tripje naar Hongarije en Pieter gaat wandelen in Oostenrijk. En u? Vakantieplannen?