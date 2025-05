Het is vandaag 5 mei, toch een beetje het keukentrapje onder de feestdagen: fijn dat het er is, maar niemand snapt wat je er precies mee moet. Bovendien is het vandaag exact precies op de dag af 80 jaar geleden dat 'we' (de Amerikanen, Russen, Canadezen, Britten, Polen en niet te vergeten de Marokkanen in Zeeland) in de laatste minuut van de Duitsers wonnen dus dat is ook wat waard, en dan met name dat er vandaag extra veel mensen een vrije dag hebben. Leuk om een dagje naar de Efteling te gaan bijvoorbeeld, al wordt het daar wel drukker dan normaal. Wij zeggen altijd: vrijheid moet je vieren (maar niet op een Bevrijdingsfestival). Daarom stellen wij u de vraag, voelt u zich een beetje bevrijd vandaag?