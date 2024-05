Bizarre opeenvolging van NIEUWS rond Roofdiertje Rietbergen, de man over wie bij The Voice of Holland NEGENTIEN VROUWEN melding hebben gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag, de man die foto's van zijn vieze pik naar vrouwen stuurde, die man die tegen kandidates zei dat ze 'een lekker geil broekje' aanhadden en de man die aan vrouwen vroeg of hij 'effe mocht voelen'. Rietbergen (die toegaf zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag) wordt tóch niet vervolgd voor de verkrachting van Voice-kandidate Nienke Wijnhoven. 'Geen wettig en overtuigend bewijs' van 'dwang', en Wijnhoven zou 'op essentiële punten niet de waarheid' hebben gesproken. "Voor Wijnhoven is het stopzetten van de strafzaak een enorme klap in het gezicht. Advocaat Diekstra is extreem teleurgesteld. (...) Diekstra overweegt een Artikel 12-procedure op te starten om justitie te dwingen Rietbergen te vervolgen." Het nieuws volgt op een fotoserie in Story waaruit blijkt dat Vieze Jeroentje weer helemaal romantisch is met z'n suikervrouw Linda de Mol. Ach ja, iedereen verdient een twintigste kans, en uiteindelijk kruipt het bloed toch wel waar het niet gaan kan. In het geval van Rietbergen richting zijn erecte penis.