Linda de Mol is weer helemaal huisje boompje beestje met Jeroen Rietbergen, de smeerbek die vanuit zijn machtige positie als bandleider bij The Voice of Holland met een dikke microfoon in z'n broek toenadering zocht tot meerdere jonge meiden. Jonge meiden die droomden van een toekomst als zangeres of een carrière in de showbizz, maar door Jeroen Rietbergen keihard werden geconfronteerd met de duistere kant. Een machtig persoon die foto's van zijn pik stuurde, opmerkingen maakte dat kandidates 'een lekker geil broekje' aanhadden, aan kandidates vroeg of hij 'effe mocht voelen', met kandidates contacten van 'seksuele aard' had en tegen wie NEGENTIEN MELDINGEN van grensoverschrijdend smeerberengedrag zijn gedaan. Omdat het Linda de Mol ook allemaal geen fuck boeit wat die goorlap uitspookt zitten de twee weer samen aan de popcorn, lekker thuis op de bank fantaseren over jonge meiden, of wat ze in zo'n gaar huishouden dan ook doen. HELAAS HELAAS zien we Jeroen Rietbergen de komende tijd niet op de rode loper. "Dan gaat het zo snel over ons. En ik denk dat ik Jeroen daar ook geen plezier mee doe." O ja want dan gaat het natuurlijk meteen weer over het échte slachtoffer in de zaak-Rietbergen. Jeroen Rietbergen zélf!