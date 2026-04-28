Het grote probleem met de lui in de Europese Commissie is dat we nooit op ze gestemd hebben, maar het grote probleem met de lui in het Europese Parlement is juist dat we wel op ze gestemd hebben. Want als je eenmaal in Brussel zit, dan bekijk je de zaken vanuit Brussel, en dan is méér Brussel opeens de oplossing voor ieder denkbaar probleem. "Het Europees Parlement eist een begroting van een slordige 2200 miljard euro voor de EU. Dat is bijna 200 miljard meer dan het voorstel van de Europese Commissie". 2200 miljard euro, dat is een 2, nog een 2, en dan 11 nullen. Dat is heel veel geld (voor zes jaar, jaja). En Nederland gaat dat betalen.

We citeren de T.: "Vorige week heeft premier Rob Jetten tijdens een EU-top in Cyprus de begrotingsplannen afgebrand. „Het bedrag moet fors naar beneden”, aldus de minister-president." Nou en als Rob Jetten A zegt ,weet u wel wat de D66-fractie in de Eerste Kamer het Europees Parlement B doet. "Maar zijn partij D66, die uitgesproken pro-Europees is, heeft dinsdag in het Europees Parlement wél ingestemd met de wens voor een fors hogere begroting. „Door de geopolitieke situatie komt er nu een stuk meer op Europa af. De EU moet krachtiger en eensgezinder opereren. Met bijbehorende investeringen”, stelt D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy." Dit, terwijl D66 erkent dat de EU die centen vervolgens lukraak over de balk smijt. "Over de bestedingswensen is de pro-Europese politicus kritisch: „We hadden graag scherpere keuzes gezien met meer hervormingen.”"