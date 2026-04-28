Europarlement 2.200.000.000.000 euro, partij van MinPres Rob Jetten (tegen) D66 is uiteraard vóór
Meer meer meer meer meer
Het grote probleem met de lui in de Europese Commissie is dat we nooit op ze gestemd hebben, maar het grote probleem met de lui in het Europese Parlement is juist dat we wel op ze gestemd hebben. Want als je eenmaal in Brussel zit, dan bekijk je de zaken vanuit Brussel, en dan is méér Brussel opeens de oplossing voor ieder denkbaar probleem. "Het Europees Parlement eist een begroting van een slordige 2200 miljard euro voor de EU. Dat is bijna 200 miljard meer dan het voorstel van de Europese Commissie". 2200 miljard euro, dat is een 2, nog een 2, en dan 11 nullen. Dat is heel veel geld (voor zes jaar, jaja). En Nederland gaat dat betalen.
We citeren de T.: "Vorige week heeft premier Rob Jetten tijdens een EU-top in Cyprus de begrotingsplannen afgebrand. „Het bedrag moet fors naar beneden”, aldus de minister-president." Nou en als Rob Jetten A zegt ,weet u wel wat de D66-fractie in
de Eerste Kamer het Europees Parlement B doet. "Maar zijn partij D66, die uitgesproken pro-Europees is, heeft dinsdag in het Europees Parlement wél ingestemd met de wens voor een fors hogere begroting. „Door de geopolitieke situatie komt er nu een stuk meer op Europa af. De EU moet krachtiger en eensgezinder opereren. Met bijbehorende investeringen”, stelt D66-voorman Gerben-Jan Gerbrandy." Dit, terwijl D66 erkent dat de EU die centen vervolgens lukraak over de balk smijt. "Over de bestedingswensen is de pro-Europese politicus kritisch: „We hadden graag scherpere keuzes gezien met meer hervormingen.”"
BONUSQUOTE
"„We kunnen niet meer doen met minder”, zegt de Roemeense hoofdonderhandelaar Siegfried Mureşan. „Europa kan alleen sterk zijn met een sterke begroting.” Terloops pleit hij nog even voor de invoering van een EU-belasting voor online games." Een EU-belasting voor online games? Waarom geen EU-belasting voor ademen? Een EU-belasting voor friet? Een EU-belasting op woensdagen, te heffen op donderdagen? Een EU-belasting op supermarkten die de eieren op rare plekken neerzetten? Een EU-belasting op chemtrails? Een EU-belasting op wenskaarten die misschien vriendelijk bedoeld zijn maar vanwege de passief-agressieve teksten bij de tekeningen toch kwetsend kunnen overkomen? Een EU-belasting op Roemeense hoofdonderhandelaars die Siegfried heten en voor heel veel geld en heel veel onkostenvergoedingen willekeurige dingen verzinnen waar de EU extra belasting op moeten gaan heffen? Deze geopolitiek onzekere tijden vragen erom!
