Het allerdebielste van de hele Ye komt naar Nederland saga was toch wel het plannetje van Ahmed Marcouh dat vanochtend in de Volkskrant stond, om gezellig samen met Ye een bezoekje te brengen aan het Holocaust Museum in Amsterdam. Er zijn namelijk prima redenen om een concert van totale gek Ye gewoon door te laten gaan, maar die verschrikkelijke reflex van totaal machteloze politici om dan met een soort op het oog verbindend maar in feite juist extreem laf gebaar te komen moet echt KAPOT. Je bent bestuurder verdomme, geen eventementenorganisator.

Ten eerste: Ye heeft helemaal niet op het verzoek van Ahmed Marcouch gereageerd omdat Ye geen idee heeft wie Ahmed Marcouch is, en als je hem uit zou leggen wie Ahmed Marcouch was dan zou hij zich beginnen af te vragen wie hier nou de totale gek is, hij, of de mensen die deze paljas hebben aangesteld als burgemeester. En ten tweede: wie denkt er dat het Holocaust Museum zit te wachten op een bezoekje van de maker van de track 'Heil Hitler' alleen maar omdat die dankzij de verlichtende invloed van Ahmed Marcouch heeft ingezien dat hij van het zondige pad af moet wijken? Natuurlijk niet. "Het museum is ‘onaangenaam verrast’ door de uitnodiging en zegt dat er geen overleg over is geweest. De komst van de artiest ‘heeft een ongewenste impact op andere bezoekers en levert ook zorgen op over de integriteit van deze herinneringsplek’, verklaart de organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier (JCK)." Precies. Voor laffe verbindende showtjes zonder enige concrete doel behalve het verhogen de status van de burgemeester van godbert kutstad Arnhem kun je terecht bij alle publieke omroepen behalven ON!, maar niet in het Joods Cultureel Kwartier. Idiot.